RESTART-19: So sollen Großveranstaltungen wieder möglich sein

Es war ein Konzert, auf das die internationalen Veranstaltungs-, Kultur- und Sportbranchen große Hoffnung gelegt haben. Am 22. August gab Musiker Tim Bendzko in der Leipziger Quarterback Immobilien Arena ein Konzert im Sinne der Wissenschaft. Forscher der Universität Halle wollten wissen, unter welchen Bedingungen Großveranstaltungen wie Konzerte oder Sportevents während der Corona-Pandemie stattfinden können. Am Donnerstag stellten die Verantwortlichen die Ergebnisse des Forschungsprojektes Namens "Restart-19" vor.