Retter probten Ernstfall am Flughafen Dresden

Dresden - Am Flughafen Dresden wurde am Samstag ein Flugzeugunfall simuliert. Bei der Notfallübung Lilienthal 2019 probten rund 130 Einsatzkräfte die Zusammenarbeit und das richtige Handeln im Ernstfall. Der reguläre Flugbetrieb fand wie geplant statt. Gemäß den internationalen und europäischen Richtlinien für den zivilen Luftverkehr ist der Flughafen verpflichtet, in einem Abstand von maximal zwei Jahren Notfallübungen durchzuführen.