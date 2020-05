Rettungsdienst rüstet sich für Massenanfälle von Verletzten

In Leipzig wurde eine spezielle MANV-Tasche entwickelt, die nun sachsenweit als Vorbild dient. Sie beinhaltet alle nötigen Mittel, damit Rettungskräfte bei einem Massenanfall von Verletzten gut ausgerüstet sind. Und diese Taschen wurden nun im Zuge der Darstellung an sechs Rettungsdienste in Leipzig übergeben. Bleibt also nur zu hoffen, dass die Taschen nicht so schnell zum Einsatz kommen und das die Übung nicht zur Realität wird.