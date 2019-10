Revolutionale: Karstadt-Gebäude wird Heimat für Festival

Ins ehemalige Karstadt-Gebäude zieht wieder Leben ein - zumindest für eine kurze Zeit. Denn das Festival "Revolutionale" nutzt vom 5. bis zum 9. Oktober ein Teil der Schaufenster und Räume für seine Zwecke.

Die zwei großen Schwerpunkte des Festivals wurden am Freitag symbolisch angedeutet oder vorgeführt. Zum einen ist es ein runder Tisch zum Austausch zu politischen Themen, zum anderen sind es Aktionen an und in den Schaufenstern.