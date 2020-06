REWE Abholservice

Die Kunden können ihre Lebensmittel auch bequem online auf www.rewe.de oder in der App www.rewe.de/app bestellen und im Supermarkt abholen, wann es ihnen passt. Sie haben online die Auswahl aus rund 8.000 verschiedenen Produkten, darunter auch Tiefkühlprodukte, frisches Obst und Gemüse, Fleisch- und Wurstwaren sowie Molkereiprodukte, Trockenwaren und Getränke. Beim Online-Einkauf können die Kunden selbst wählen, welches der zweistündigen Zeitfenster für sie am besten passt. Wer es eilig hat, kann seine bestellten Lebensmittel noch am gleichen Tag abholen – bereits drei Stunden nach Bestelleingang sind die Einkäufe bereit zum Mitnehmen.

„Green Building“-Konzept

Gebaut wurde der Markt gemäß des hauseigenen „Green Building“-Konzepts, es wird also ein besonders energieeffizienter Supermarkt. Aufgrund des nachhaltigen Baukonzepts spart solch ein Öko-Supermarkt bis zu 50 Prozent Energie im Vergleich zu einem Standardbau ein. Dafür sorgen der Einsatz modernster Heizungs-, Lüftungs- und Beleuchtungstechnik und energieeffiziente Kälteanlagen. Die Heizenergie wird zu 80 Prozent durch Abwärmenutzung aus der zentralen Gewerbekälte und zu 20 Prozent über den Einsatz von Wärmepumpen abgedeckt. Heizungs-, Lüftungs-, Beleuchtungs-, Klima- und Kälteanlage belasten die Umwelt nicht mit CO2-Emissionen, das heißt, der Markt wird CO2-neutral betrieben. Die Nutzung von Regenwasser für Reinigung, Toiletten und Außenbewässerung rundet die nachhaltige und umweltschonende Gestaltung des neuen Supermarktes ab. Neben moderner Haustechnik, wie komplett verglasten Kühlregalen mit LED-Beleuchtung, bei denen ausschließlich natürliche Kältemittel zum Einsatz kommen, zählt zu den Vorzügen der Öko-Märkte auch großzügig einfallendes Tageslicht, dank breiter Glasfronten.