Richard David Precht: „Das Grundeinkommen kommt!“

Leipzig – Großes Interesse an der Diskussion von Zukunftsfragen. Rund 4.000 Besucher kamen am Montagabend zum „Palais.Gespräch“ mit Richard David Precht und Christian Felber im Park des Japanischen Palais in Dresden. Openair sprachen sie über die Themen Bedingungsloses Grundeinkommen und Gemeinwohlökonomie – wir haben die Leipziger gefragt, was sie davon halten.

Wie leben wir morgen? Bedingungsloses Grundeinkommen und Gemeinwohlökonomie? Mit dem Stellen dieser Zukunftsfragen hat der Veranstalter des eintrittsfreien Festivals Palais Sommer, Jörg Polenz, offensichtlich den Nerv der Zeit getroffen. Antworten darauf suchten überraschend viele Bürger, geschätzte viertausend, am Montagabend in Dresden beim Palais.Gespräch mit dem Philosophen Richard David Precht und dem österreichischen Begründer der Gemeinwohlökonomie-Bewegung, Christian Felber, sowie Moderator Peter Ufer – und das ganz friedlich. In Leipzig kommt das Thema Grundeinkommen ebenfalls gut an. Viele Befürworten ein Grundeinkommen, wissen aber noch nicht wie das umgesetzt werden soll. Richard David Precht hat absolut keine Zweifel, dass das Bedingungslose Grundeinkommen kommt. Der Politikwissenschaftler und Soziologe Christian Felber empfiehlt noch dazu, ein neues gerechteres Wirtschaftssystem zu etablieren, die Gemeinwohlökonomie. In Sachsen gibt es bereits erste Anhänger und Praktiker des Konzeptes der Gemeinwohlökonomie. Weitere werden sich nach dieser Veranstaltung beim Palais Sommer sicher anschließen.