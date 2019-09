Richard Kaniewski legt Parteivorsitz nieder

Dresden - Am Mittwoch Abend hat Richard Kaniewski seinen sofortigen Rücktritt vom Vorsitz der SPD Dresden verkündet. Richard Kaniewski erklärte im Rahmen der Sitzung des Vorstands der SPD Dresden: „Ich übernehme mit diesem Schritt die notwendige politische Verantwortung für ein schlechtes Kommunalwahlergebnis und das unterdurchschnittliche Abschneiden bei der Landtagswahl in Dresden. Ich bin überzeugt, dass mein Rücktritt der SPD in Dresden helfen kann, sich insgesamt neu aufzustellen. Ich danke allen, die mich in den letzten 15 Jahren begleitet und unterstützt haben. Ich blicke mit Dankbarkeit auf die gemeinsame Zeit.“