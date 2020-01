Richtfest für Hotelkomplex in der HafenCity

Dresden - Die Hafencity ist ein neues Stadtviertel in der Leipziger Vorstadt. Neben neuen Wohn- flächen, Büros und Gewerbe- räumen wird ein 4-Sterne-Hotel gebaut.

Der Rohbau für das neue Arcotel Hafencity Dresden an der Leipziger Straße ist nun nach zehnmonatiger Bauzeit beendet. Am Freitag wurde Richtfest gefeiert. Die Hafencity erstreckt sich auf einer fünf Hektar großen Fläche auf der Neustädter Elbseite. USD investiert insgesamt 120 Millionen Euro in ca. 350 Wohnungen, von denen 30 Sozialwohnungen sind.