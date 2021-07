Leipzig- Elf Monate nach Baubeginn hat Konsum Leipzig an diesem Mittwoch Richtfest für die neue Filiale "An der Märchenwiese" gefeiert. Dabei wird es im Erdgeschoss nicht nur den Einkaufsmarkt geben, sondern in oberen Etage generationengerechte Wohnungen. Die Kosten für das Projekt belaufen sich auf circa 10 Millionen Euro. Die Fertigstellung ist für das Ende des Jahres geplant.