Richtfest im Trainingszentrum

Der Hochbau ist abgeschlossen, das Dach mit verschweißten Bitumenbahnen abgedichtet. In der nächsten Woche startet der Innenausbau mit voller Kraft. Zuvor hatten am Tag der offenen Tür am Samstag die Vereinsmitglieder der SGD die Gelegenheit, einen exklusiven Blick ins Innere des neuen Gebäudes zu erhaschen.

Auch die Entstehung der zukünftigen Trainingsplätze verläuft planmäßig. Die Rasenheizungen sowie Drainage und Beregnungsanlage sind bereits eingebaut. Ebenfalls sind die Flutlichtmasten bereits errichtet. Noch im September soll die Aussaat des Naturrasens beginnen, der Kunstrasen wird ebenfalls noch in diesem Jahr fertiggestellt.