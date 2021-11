Riesen-Ansturm auf Impfangebote in Dresden

Ab 12 Uhr waren am Bürgerbüro in Blasewitz die Impfkabinen geöffnet. Schon gegen 10 Uhr standen die Ersten an. Bis zu 3 Stunden musste am Dienstag hier gewartet werden, um sich den Pieks gegen das Coronavirus abzuholen. DRK und Sozialministerium bemühen sich derweil um mehr mobile Impfteams, der Impfstoff sei ausreichend vorhanden.