Riesen-Gottesanbeterin in Dresden aufgestellt! Das sind die Künstler

Max (Name geändert):

"Dresden soll bunter werden. Das war nicht unser letzter Streich. Wir haben noch weitere Kunstaktionen in Dresden geplant. Wir wollen die Menschen im Lockdown von Corona ablenken - ein politisches Ziel verfolgen wir damit jedoch nicht. In Berlin würde so ein Kunstwerk untergehen, umso glücklicher sind wir, dass unser Erwin 23 allein schon für so ein Aufsehen und so viel Freude gesorgt hat. Das hoffen wir bei der Gottesanbeterin auch. Diese haben wir vorrangig aus Schrott gebaut. Alte Heizungsrohre, Sägen, Fahrradrahmen & geflochtener Draht finden in unserem grün besprayten Kunstwerk Verwendung." so die Künstler im Interview mit SACHSEN FERNSEHEN