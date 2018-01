Riesen-Investition in Dresdner Verkehr

Nicht nur für Ältere und junge Familien wird außerdem deutlich der barrierefreie Umbau von Bahn- und Bushaltestellen, z.B. an der Zentralhaltestelle Kesselsdorfer Straße, vorangetrieben. Zukünftig ist damit an immer mehr Haltepunkten der Ein- und Umstieg für alle Fahrgäste sicher und komfortabel gewährleistet.

Dazu Dr. Eva-Maria Stange, Landtagsabgeordnete im Dresdner Westen: „Geburtenhauptstadt und Zuzug aus dem Umland: Dresden wächst und neben dem Angebot von Wohnungen, Schul- und Kitaplätzen dürfen wir nicht verpassen auch unsere Verkehrswege auszubauen. Das Bus- und Bahnangebot ist dabei eine zentrale Säule. Ich freue mich sehr, dass wir mit den erkämpften Investitionen des Landes die Attraktivität des ÖPNV in Dresden auch für die Zukunft sichern. Denn für die Bürgerinnen und Bürger bedeutet das Geld ganz konkret: Schnellere und komfortablere Anbindungen mit Bus und Straßenbahn und damit letztlich auch eine Entlastung des Autoverkehrs in Dresden."