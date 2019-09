Dresden - Mit einer Riesengrafik auf dem Dresdner Neumarkt ist am Freitag auf die Vielfältigkeit des Ehrenamtes aufmerksam gemacht worden. Das war gleichzeitig auch der Startschuss für die mittlerweile 15. bundesweite Woche des bürgerschaftlichen Engagements. Viele Initiativen, Vereine, Verbände und andere Institutionen sind an dieser Woche beteiligt. Im Mittelpunkt der Veranstaltung in Dresden standen dabei die Bürgerstiftung Dresden und besonders die Initiative "Ehrensache.jetzt".