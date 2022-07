Rinderseuche im Vogtland ausgebrochen

Die Rinder würden kurz nach dem Auftreten der Symptome verenden. Für den Menschen sei die Erkrankung - auch Pasteurellose genannt - ungefährlich. Sie sei in Deutschland weder anzeige- noch meldepflichtig. Wie viele Tiere der Seuche bereits zum Opfer fielen, blieb unklar. Das sächsische Sozialministerium erklärte auf Anfrage, dass sich der Ausbruch der Rinderseuche aktuell nur auf den Vogtlandkreis beschränkt. Es hätte in den Vorjahren immer mal wieder sporadische Fälle in Sachsen gegeben. Epidemiologisch sei davon auszugehen, dass die große Hitze die Übertragung begünstigt. Das Ministerium stehe mit den örtlichen Behörden in Kontakt. (mit dpa)