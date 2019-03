Ritterkämpfe und Gaukelei beim „Leipziger Umschlag“

Leipzig - Auf dem agra-Gelände in Markkleeberg wird vom 09. bis 10.03.19 die Zeit wieder zurückgedreht.

Bei der Mittelalter-Hallenmesse "Leipziger Umschlag" präsentieren sich zum 13. Mal über 100 Aussteller aus acht Nationen. An den Ständen werden historische Möbel, Kleidung, Rüstungen oder Schmuck angeboten. Außerdem gibt es ein Bühnenprogramm aus Musik, Gaukelei und Ritterkämpfen. Die Mittelaltermesse geht am Samstag bis Mitternacht und Sonntag bis 19 Uhr. Nach Angaben der Stadt werden bis zu 10.000 Besucher erwartet.