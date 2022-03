Robert Zickert verlängert Vertrag bis 2024

Chemnitz- Der Chemnitzer FC hat am Mittwoch den Vertrag mit Innenverteidiger Robert Zickert verlängert. Der 31-Jährige bleibt somit für zwei weitere Jahre an der Gellertstraße und unterschreibt einen Vertrag bis zum 30. Juni 2024. Laut dem Geschäftsführer Sport Marc Arnold sei Robert Zickert mit seiner Einstellung und Leistungsbereitschaft ein absolutes Vorbild und eine wichtige Stütze für die Mannschaft. Auch Zickert selbst freut sich über die Verlängerung. Er wolle mit der Mannschaft die gesteckten Ziele des CFC erreichen so Zickert nach der Vertragsverlängerung. Im Juli 2020 wechselte der Spieler vom 1. FC Lokomotive Leipzig zum Chemnitzer FC. Nach seinem Wechsel zog sich der Innenverteidiger in der Sommervorbereitung einen Ausriss des Innenbandes sowie einen Riss des Außenmeniskus im Knie zu und fiel mehrere Monate aus.