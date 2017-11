Robotik-Luft-Schnuppern leicht gemacht

Chemnitz – Im Januar startet an der TU Chemnitz wieder ein Ferienkurs zur Studienorientierung mit Roboterkonstruktion.

© Chemnitz Fernsehen

„Die Robotik eignet sich ausgezeichnet für die Studienorientierung in den sogenannten MINT-Fächern – also in Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik“, sagt Maja Riedel von der Fakultät für Informatik der Technischen Universität Chemnitz. Deshalb lädt die TU Studieninteressierte seit 2012 regelmäßig zu einer RoboSchool ein. Innerhalb eines mehrtägigen Workshops werden Teilgebiete der Robotik beleuchtet und praktisch durchlebt. „So erfahren die Teilnehmerinnen und Teilnehmer nahezu spielerisch, welcher Studiengang am besten zu ihnen passt“, meint Riedel. In den vergangenen fünf Jahren haben etwa 400 Schülerinnen und Schüler die RoboSchool besucht, die ein Teilprojekt der vom Bund finanzierten TU4U-Initiative der TU Chemnitz ist.

Durch verschiedene Ansprüche an die RoboSchool entwickelten sich differenzierte Formate. Studieninteressierte, die keine oder wenig Programmierkenntnisse haben, sind bei der „Basic RoboSchool“ genau richtig. Hier werden anhand des Baus und der Programmierung eines kleinen Roboters erste Grundlagen vermittelt. Dieses Format wird auch für Studieninteressierte von deutschen Sprachdiplomschulen im Ausland – insbesondere aus Polen und Tschechien – und als „Internationale RoboSchool“ angeboten. Wer bereits Erfahrungen in der Programmierung und im Löten elektronischer Bauelemente hat, kommt in der „Expert RoboSchool“ auf seine Kosten. „Hier wird ein Roboter auf Basis eines Raspberry Pis – also eines Einplatinen-Computers – entwickelt und gebaut“, erläutert Riedel. Zudem bestehe die Möglichkeit, einen RoboSchool@school-Workshop an einer Schule durchzuführen.

Das RoboSchool-Konzept geht auf: „Allein im Wintersemester 2017/18 haben sechs ehemalige Roboschüler ihr Studium an der TU Chemnitz begonnen“, berichtet Riedel.

Die nächste „Basic RoboSchool“ findet in den nächsten Winterferien in Sachsen vom 12. bis 16. Februar 2018 statt. Wichtig für die Teilnehmenden zu wissen ist, dass die TU Chemnitz die gesamten Kosten für Verpflegung und Unterkunft während des Aufenthalts sowie das Workshop-Material übernimmt. Anmelden kann man sich bereits jetzt hier: http://roboschool.tu-chemnitz.de.

Weitere Informationen erteilt Maja Riedel unter 0371 531-32783 und per email: maja.riedel@hrz.tu-chemnitz.de.