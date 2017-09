Rock-Pop Duell: So ist die Dinnershow „Merlin, mein Merlin“

Programminhalt

Die Aufregung ist groß in Merlins Wunderland. Denn der Meister – Merlin, der Fantastische – hat für heute seine Rückkehr in sein geliebtes Wunderland angekündigt. Er will endlich mal wieder ein rauschendes Fest und auch das Leben selbst feiern. Maria, die gute Fee in Merlins Wunderland, ruft deshalb „Merlin, mein Merlin – er kehrt wieder heim. Er ist zurück.“ Doch dieser sorgt bei seinem skurrilen Gefolge für Aufregung und Turbulenzen. Alles muss perfekt sein, doch dann geht der Wundersand zur Neige und am Ende muss das Wunderland irgendwie gerettet werden. Ein temporeiches Fantasie-Spektakel mit viel Spaß, Musik und ordentlich Krawumm. Mehr Infos gibt es auf www.merlins-wunderland.de