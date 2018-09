Rödertalbienen starten mit Sieg in die neue Saison

Vor 250 Zuschauern in der Wiedigsburghalle in Nordhausen fanden die Mädels des HCR zunächst schwer ins Spiel. Allerdings sollte diese Phase nur fünf Minuten andauern. Ab dem 4:3 durch Kamila Szczecina (3 Tore) gaben sie die Führung nicht mehr aus der Hand. Dabei ließ die Mannschaft besonders in der ersten Halbzeit viele gute Ansätze erkennen. Besonders durch schnelle Tempo-Gegenstöße bauten sie die Führung stetig aus. Auch in der Abwehr arbeiteten die Bienen äußerst konzentriert. Wenn sie doch mal einen Wurf zuließen, war bei der glänzend aufgelegten Torfrau Ann Rammer Schluss. Unter anderem parierte sie zwei 7-Meter in der ersten Halbzeit. Spätestens nach einem 6:0-Lauf ab der 20. Minuten zum 7:16 war das Spiel so gut wie entschieden.