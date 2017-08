Rooftop-Party 2.0: Hotel Suitess feiert 10 Jahre über den Dächern der Stadt

SONDERAUSGABE WILD KITCHEN BY MORITZ

Zum 10. Jubiläum verwandelte sich die Dachterrasse des hauseigenen Restaurant Moritz in eine mediterrane Oase. Doch die MORITZ ROOFTOP LOUNGE 2.0 brachte in Kombination mit kreativer Cross-Over-Küche ihre Gäste am Samstag nicht nur dem Himmel ein Stück näher, sondern sammelte im Rahmen einer Charity-Tombola einen stattlichen Betrag für die Dresdner HOPE-Gala und die HOPE Kapstadt Stiftung.