Rote Linie zum Schutz für Radfahrer

Dresden - An mehreren Stellen in Dresden werden bis Ende Oktober die Einfahrten an Vorfahrtsstraßen rotgefärbt. Radfahren soll damit sicherer werden. Aktuell laufen Arbeiten unter anderem an der Kesselsdorfer Straße in Gorbitz. Beim Rechtsabbiegen werden Radfahrer oftmals übersehen. "Eine deutliche Farbmarkierung hilft, wenn Autofahrer im grauen Nieselregen nicht nur schwache weiße Strichel-Linien sehen können", so Verkehrsbürgermeister Raoul Schmidt-Lamontain.

Eine Maßnahme ist die Einmündung Kesselsdorfer Straße/Julius-Vahlteich-Straße. Etwa 480 Quadratmeter Radweg werden mit roter Reibeplastik belegt, um die Sicherheit für den Radverkehr zu erhöhen. Die Arbeiten werden bis Ende dieser Woche abgeschlossen, sofern das trockene Wetter anhält.

„Mit den Rotfärbungen werden Dresdnerinnen und Dresdner, die bisher noch nicht das Rad für ihre täglichen Wege nutzen, vielleicht auch angeregt, dies hin und wieder zu tun. Eine Mobilitätswende, erfordert ein ganzes Bündel an Maßnahmen. Fahrbahnmarkierungen allein reichen natürlich nicht aus, um Dresden fahrradfreundlicher zu machen“, stellt Verkehrsbürgermeister Raoul Schmidt-Lamontain klar. „Zusätzlich benötigen wir deutlich breitere und komfortablere Radverkehrsanlagen in der Stadt.“

Die Kosten für die Rotfärbung des Fahrradstreifens an der Kesselsdorfer Straße/Julius-Vahlteich-Straße belaufen sich auf rund 16 000 Euro.