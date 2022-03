Rückgang des Schweine- und Schafbestandes in Sachsen

Der Schweine- und Schafbestand ist 2021 in Sachsen deutlich zurückgegangen. Die Daten dazu hat das Statistische Landesamt in Kamenz veröffentlicht. Insgesamt wurden bis zum Stichtag am 3. November rund 609.300 Schweine in 150 Betrieben gehalten. Das sind 7,8 Prozent weniger als im Vorjahr und Entspricht einem Rückgang von 51.500 Tieren. Die Zentren der Schweinehaltung haben dabei die Landkreise Mittelsachsen, Nordsachsen und Meißen gebildet. Fast 60 Prozent des gesamten sächsischen Schweinebestandes waren dort aufgestallt. Durchschnittlich wurden im Jahr 2021 68 Schweine je 100 Hektar landwirtschaftlich genutzter Fläche im Freistaat gehalten. Dies entspricht circa der Hälfte des deutschlandweiten Durchschnittswertes von 130 Tieren.