Chemnitz- Im Ermittlungszeitraum vom 25.10. von 10 Uhr bis 26.10. bis 4 Uhr wurden im Ortsteil Stelzendorf die Rückleuchten eines Kühlaufliegers gestohlen.

Unbekannte bauten auf dem Gelände eines Einkaufscenters in der Straße Am Neefepark sechs Rücklichtschalen samt Innenleben an dem Auflieger ab und verschwanden damit. Der entstandene Schaden beläuft sich auf 1000 Euro.