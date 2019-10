Rummeleröffnung mit Kaiserwetter

Dresden - Bei Kaiserwetter hat das Herbstfest auf dem Volksfestgelände Pieschener Allee in Dresden begonnen. Bis Sonntag, 27. Oktober, locken verschiedene Fahrgeschäfte und Leckereien. Neben Polyp und Twister sind Kinderfahrgeschäfte, Break Dance & Musikexpress, Autoscooter, Kettenkarussell sowie Spiel- & Schießbuden vor Ort. Geöffnet ist unter der Woche ab 15 Uhr, am Wochenende ab 14 Uhr. Mittwoch ist Familientag, Donnerstag gilt "Einmal zahlen - zweimal fahren". Am letzten Oktoberwochenende gibt es die Aktionstage "Schaurige Halloween".