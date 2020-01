Nachwuchs für Sachsens Polizei

Zwickau- Am Freitag haben Innenminister Prof. Dr. Roland Wöller und Landespolizeipräsident Horst Kretzschmar in Zwickau 697 Anwärter für die sächsische Polizei im Rahmen eines zentralen Festaktes vereidigt.

Bereits im September bzw. im November haben 540 Polizeimeisteranwärter ihre Ausbildung an einer der drei Polizeifachschulen begonnen. Unter ihnen sind auch 161 ehemalige Wachpolizisten sowie sieben Beamte einer Sportfördergruppe. 151 Kommissaranwärter haben darüber hinaus im Oktober 2019 ihr Studium an der Hochschule der Sächsischen Polizei (FH) aufgenommen. Weitere sechs IT-Spezialisten haben ein Studium in der Fachrichtung Polizei im Schwerpunkt Computer- und Internetkriminalitätsdienst begonnen.

»Dies ist eine gute Nachricht für die Sicherheit in unserem Lande. Wir setzen schon seit 2018 unser Versprechen gegenüber den Bürgern konsequent um, unsere Polizei personell zu stärken, die Polizeipräsenz auf unseren Straßen zu erhöhen und das Sicherheitsgefühl der Bevölkerung zu verbessern. Der Stellenaufwuchs ist in vollem Gange: Waren es im Jahr 2014 noch 314 Anwärter, sind es heute mehr als doppelt so viele«, sagte Innenminister Prof. Dr. Roland Wöller.

Eine Ausbildung für den Polizeidienst findet in Chemnitz, Leipzig sowie in Schneeberg statt und dauert zweieinhalb Jahre. Für ehemalige Wachpolizisten ist sie auf zwei Jahre verkürzt. Für Mitglieder der Sportfördergruppe wird sie hingegen auf vier Jahre und fünf Monate verlängert. Haben die Nachwuchspolizisten die Laufbahnprüfung bestanden, erfolgt die Ernennung zum Polizeimeister und die Übernahme in das Beamtenverhältnis auf Probe.

Insgesamt 1.000 zusätzliche Polizisten will der Freistaat in den kommenden Jahren einstellen. Dazu wurden die Kapazitäten zur Ausbildung auf 700 Plätze pro Jahr erhöht. Auch die Zahl der Neueinstellungen stieg in den vergangenen Jahren kontinuierlich an (2014: 314; 2015: 412; 2016: 521; 2017: 611; 2018: 700). Gegenwärtig gibt es im Freistaat Sachsen über 11.300 Vollzugsbeamte.

(Quelle: SMI – Sächsisches Staatsministerium des Innern)