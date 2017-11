Sabine Ebert zu Besuch in Chemnitz

Chemnitz – Bestsellerautorin Sabine Ebert sorgte am Freitag für einen Besucheransturm in der Hauptgeschäftsstelle der Freien Presse in Chemnitz.

Auf Einladung der Produktmanagerin des Freie Presse Shops, Felicia Kollinger-Walter, signierte die Autorin dort ihr neustes Werk „Schwert & Krone. Der junge Falke“. In diesem dreht sich alles um die Barbarossa-Ära.

Sabine Ebert gelang der Durchbruch mit ihrer Hebammen-Reihe.

Besonders die Liebe zum Detail und die historisch aufgearbeiteten Fakten sorgen für großes Interesse bei der Leserschaft. Dafür stellt die Erfolgsautorin stets umfangreiche Recherchen an.