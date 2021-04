Sachsen: Ab heute gelockerte Corona-Regeln

Sachsen- Am Dienstag treten in einigen Landkreisen Sachsens inzidenzunabhängige Lockerungen ein. So dürfen mit vorheriger Terminvereinbarung Zoos und Tierparks, Botanische Gärten, Museen, sowie Galerien und Gedenkstätten wieder öffnen.

Auch das Konzept Click & Meet ist in vielen Geschäften nun wieder möglich. Kosmetik- und Tattoostudios können ebenso mit vorheriger Terminbuchung und Nachweis eines negativen Corona-Tests wieder für ihre Kunden öffnen. Individualsport einzeln oder zu zweit sowie Gruppensport mit bis zu 20 Kindern und Jugendlichen ist für einige Sportarten im Außenbereich nun auch wieder erlaubt.