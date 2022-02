Sachsen aktuell vom 03.02.2022

Herzlich willkommen zu Sachsen Aktuell am Donnerstag, ihrer neuen Nachrichtensendung auf Sachsen Eins, dem Satellitenkanal für den Freistaat. Diese Themen haben wir heute unter anderem für Sie dabei: Sachsen will bei der Digitalisierung aufholen und hat heute die neue Digitalagentur eröffnet. Wir sprechen über rechtliche Zweifel an der Allgemeinen Impfpflicht mit Jürgen Kasek. Und der Fußball-Viertligist Chemnitzer FC kämpft mit finanziellen Problemen.

