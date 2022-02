Herzlich willkommen zu Sachsen Aktuell am Donnerstag. Diese Themen haben wir heute für Sie zusammen gefasst: Klingenthal im Vogtland kämpft mit einem dramatischen Einwohnerschwund. In Dresden laufen die Vorbereitungen für den Gedenktag der Zerstörung der Stadt am 13. Februar 1945 und in Chemnitz eröffnet eine Eisbahn mitten in der Innenstadt.