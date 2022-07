Sachsen: Am Montag noch einmal drückende Hitze

Wie Meteorologe Florian Engelmann vom Deutschen Wetterdienst sagte, lagen die Temperaturen bei mehr als 30 Grad. Die am Abend erwarteten Schauer und Gewitter sollten für Abkühlung sorgen.

Mit einem Spitzenwert von 35,5 Grad war es in Oschatz am Nachmittag am wärmsten.

Vergleichsweise kühl war es hingegen auf dem Fichtelberg. Dort meldete die Wetterstation eine Temperatur von 24,4 Grad. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes wird in der Nacht eine Kaltfront erwartet. Wie Florian Engelmann sagte, sei die Nacht gut zum Durchlüften. Anhaltender Niederschlag sei aber weiterhin nicht in Sicht. (mit dpa)