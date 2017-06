Sachsen arbeiten mehr als der Bundesdurchschnitt

Dresden - Die gute Auftragslage der sächsischen Wirtschaft führt zu einem weiteren Rückgang der Arbeitslosigkeit. Mit einer Arbeitslosenquote von 6,4 Prozent waren in Sachsen insgesamt 135.700 Frauen und Männer arbeitslos gemeldet. Das sind 2.600 weniger Menschen als im Mai und 16.100 weniger als vor einem Jahr. Damit erreicht die Arbeitslosigkeit in Sachsen erneut ihr geringstes Niveau, seit Erfassung der Statistik.

Noch dazu arbeiten die Sachsen mehr als der Durchschnitt. Wie das statistische Landesamt informiert, betrug das durchschnittliche Arbeitspensum eines Erwerbstätigen in Sachsen vergangenes Jahr 1.418 Stunden. Das sind 54 Stunden mehr als der Bundesdurchschnitt.

Im Jahr 2016 betrug das durchschnittliche Arbeitspensum eines Erwerbstätigen in Sachsen 1 418 Stunden, 0,3 Prozent bzw. fünf Stunden weniger als 2015. Gleichzeitig nahm die Zahl der Erwerbstätigen im

Jahresdurchschnitt 2016 um 1,2 Prozent zu. Zu den Hauptursachen für das geringer gewordene Arbeitsvolumen je Erwerbstätigen gehören die deutliche Abnahme der marginalen Beschäftigung und der beträchtliche

Anstieg von Teilzeitbeschäftigung. Ein weiterer aktueller Einflussfaktor ist der Anstieg von Ausfallzeiten durch Krankheit. Die Pro-Kopf-Arbeitszeit in Sachsen lag 2016 um 54 Stunden über der Arbeitszeit je Erwerbstätigen in Deutschland, die 1 364 Stunden erreichte. Während in den fünf neuen Ländern die Arbeitszeit je Erwerbstätigen 1 425 Stunden betrug, kamen die Beschäftigten in den alten Ländern (ohne Berlin) auf einen Pro-Kopf-Wert von 1 352 Stunden.

In Sachsen war auch 2016 das Baugewerbe mit 1 640 Stunden die Branche mit der längsten Pro-Kopf-Arbeitszeit. Diese betrug aktuell sechs Stunden weniger als 2015. Im Gegensatz dazu fiel die durchschnittliche

Arbeitszeit im Bereich Öffentliche und sonstige Dienstleister, Erziehung und Gesundheit mit 1 355 am niedrigsten aus (fünf Stunden weniger als im Vorjahr). Den höchsten Rückgang verzeichnete mit acht Stunden je Erwerbstätigen der Bereich Handel, Verkehr, Gastgewerbe Information und Kommunikation. Von den 2,04 Millionen Erwerbstätigen in Sachsen 2016 wurden 2,89 Milliarden Arbeitsstunden erbracht, 0,8 Prozent mehr als 2015. Im Vergleich zu 2010 stieg das Arbeitsvolumen um 0,5 Prozent, während bei der Erwerbstätigkeit ein Zuwachs um 3,1 Prozent eintrat. Die Pro-Kopf-Arbeitszeit verringerte sich damit seit 2010 um 2,5 Prozent bzw. 37 Stunden je Erwerbstätigen.

Quelle: Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen