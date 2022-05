Sachsen baut Verbindungen nach Brüssel aus

Wie wichtig der Draht nach Brüssel sei, zeige sich auch daran, so Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU), dass ohne die Unterstützung der EU etwa die sächsische Halbleiter-Industrie nicht so groß geworden wäre, wie sie heute sei. Wie bei einem Pressegespräch mit sächsischen Regierungsvertretern mitgeteilt wurde, sei Sachsen damit das letzte Bundesland, dass eine offizielle Landesvertretung in Brüssel bekommt.

Quelle: dpa