Sachsen bereitet sich auf den ersten Mai vor 

Der Deutsche Gewerkschaftsbund Sachsen hat in Leipzig und Dresden jeweils Kundgebungen mit 800 Teilnehmern angemeldet, auch die traditionellen Fahrrad-Korsos sollen stattfinden. In Chemnitz soll es eine zentrale Kundgebung mit dem DGB-Bezirksvorsitzenden Markus Schlimbach geben. In diesem Jahr sieht der DGB Themen wie Strukturwandel und digitale Transformation im Fokus. Auch die Ukraine werde eine Rolle spielen. In Leipzig ist zusätzlich zu den Gewerkschaftsaufzügen eine «Friedensfahrt für unsere Partnerstadt Kiew» mit Fahrrädern geplant, hieß es. Auch Rechtsextreme wollen den Maifeiertag wieder für ihre Propaganda nutzen, beispielsweise soll es einen Aufzug in Zwickau geben. Auch ein Gegenprotest sei geplant. Die Polizei bereite sich auf größere Einsätze vor. (mit dpa)