Das gesellschaftliche Leben wurde in den vergangenen Wochen immer mehr zurückgefahren. In Sachsen, in Deutschland, eigentlich weltweit. Angesichts der aktuellen Lage und der rasanten Ausbreitung des neuartigen Corona-Virus ist das auch völlig richtig so. Es gilt, diejenigen zu schützen, die uns die Liebsten sind; diejenigen, bei denen ein COVID-19-Ausbruch verheerende Folgen hätte; es gilt uns selbst zu schützen und die Ausbreitung des Virus‘ zu verlangsamen.

Und das ist gar nicht mal so schwierig. Leben retten war eigentlich noch nie so einfach: #BLEIBTDAHEEME!