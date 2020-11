Demnach wurden in vier sächsischen Brütereien fast 650.000 Gänsebruteier gelegt, aus denen schließlich etwa 450.000 Gänseküken schlüpften. 2019 waren es 10 Prozent weniger , also etwa 400.000 Küken. Damit schlüpfen rund 40 Prozent der 1,12 Millionen deutschen Gänseküken in Sachsen.