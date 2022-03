Sachsen erzielt Rekordwert bei Exporten

Sachsen- Die sächsische Wirtschaft hat im vergangenen Jahr Waren im Wert von 45 Milliarden Euro ausgeführt und damit einen Rekordwert beim Export erzielt. Im Vergleich zum Vorjahr war das nach Angaben von Wirtschaftsminister Martin Dulig ein Zuwachs um 20 Prozent. Damit habe man den Wert aus dem bislang stärksten Exportjahr 2017 um neun Prozent überboten, erklärte der SDP-Politiker am Freitag in Dresden. Den größten Anteil der sächsischen Exporte machte demnach der Fahrzeugbau aus. Dahinter rangierte der Maschinenbau. Wichtigster Auslandsmarkt blieb China mit einem Volumen von 8 Milliarden Euro. Die Wirtschaftsförderung Sachsen bilanzierte für das vergangene Jahr 20 Neuansiedlungen im Freistaat. Damit seien Ansiedlungen und Erweiterungen im Umfang von knapp 340 Millionen Euro realisiert worden, hieß es. In diesem Zusammenhang seien 1700 neue Jobs entstanden. (dpa)

