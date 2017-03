Sachsen Fernsehen ab jetzt auf neuem Sendeplatz

Durch eine technische Umstellung in der Einspeisung der Sender von Sachsen Fernsehen hat die Primacom die Programmplätze im digitalen Kabel geändert. Ab sofort finden Sie uns auf folgenden Programmplätzen:

In Leipzig befindet sich Leipzig Fernsehen auf der 39, anstatt der 41. In Dresden wechselt Dresden Fernsehen von der 43 auf die 39. Und auch Chemnitz Fernsehen finden sie nun auf der 39. In Heidenau und Coswig empfangen sie Dresden Fernsehen nicht mehr auf dem Sendeplatz Nummer 43, sondern auf der 40.

Wenn Sie einen Receiver von Primacom besitzen, sortiert dieser automatisch die Programme neu. Bei modernen Flachbildschirmen mit integriertem DVB-C-Tuner oder einem kabeltauglichen Digitalreceiver starten Sie ganz einfach den automatischen Sendersuchlauf.