SACHSEN FERNSEHEN gewinnt 2-fach beim REGIOSTAR 2020

Wegen der Corona-Pandemie konnte die Preisverleihung in diesem Jahr nicht wie gewohnt mit einem großen Fest stattfinden. Die Verleihung wurde als Video-Aufzeichung an alle Teilnehmer gesandt. In einem Statement von Veranstalter Sebastian Richter heißt es: "Ich möchte allen Gewinnern und Nominierten auf das herzlichste gratulieren. Ihr habt Euch die Preise verdient. Mein Dank geht an alle Wettbewerbsteilnehmer, die wie jedes Jahr unermüdlich kämpfen um bis nach ganz vor zu kommen. Seit 17 Jahren gibt es den Deutschen Regionalfernsehpreis nun schon. Die Coronapandemie hat uns kurz vor der eigentlichen Preisverleihung im März voll getroffen. Wir mussten uns natürlich den harten Auflagen des Staates und der Gesundheitsbehörden beugen. Daher findet diesmal die Preisverleihung ohne Publikum und unserer Gäste, Förderer und Freunde statt."

Die komplette Preisverleihung sehen Sie am Montag, 01.06.2020, um 20:00 Uhr bei SACHSEN FERNSEHEN.