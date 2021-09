SACHSEN FERNSEHEN im Interview mit Volksmusiker HEINO & Comedian Tim May

Sachsen - THE SHOW MUST GO ON ist die Freitagabend-Livesendung von SACHSEN FERNSEHEN und dem Verein Medienkulturhaus e.V. Dresden. Monatlich nehmen kulturelle Kulturschaffende aus dem Freistaat Platz im Studio in der Landeshauptstadt.

IN DIESER FOLGE UNSERE GÄSTE: VOLKSMUSIKER HEINO & STAND-UP-COMEDIAN TIM MAY

Seit 2018 macht Tim May Stand-Up Comedy und moderiert seit 2019 eine eigene Comedy Show namens „Comedy im Rausch“ in Dresden-Pieschen. Dort können bei einem sogenannten Open-Mic junge und unerfahrene Künstler, aber auch Profis auftreten und ihre Witze austesten, bevor sie diese auf der großen Bühne präsentieren. Die ganze Folge: