Sachsen Fernsehen räumt ab beim Rundfunkpreis Mitteldeutschland!

Dabei konnte sich der Beitrag "Orang Utans in Not" von Aniane Schroeder gegen zwei weitere Nominierten als bester Beitrag in der Berichterstattung durchsetzen. Die Jury feierte den Beitrag über einen Leipziger Verein, der sich gegen die Regenwaldabholzung einsetz so: Der Gewinnerbeitrag "sensibilisiert und informiert den Zuschauer in herausragender Weise".

Der Preis stellt in seiner 14. Ausgabe inzwischen einen der wichtigsten Leistungsvergleiche unter privaten Fernsehveranstaltern in Mitteldeutschland dar. Der Präsident des Medienrates der Sächsischen Landesmedienanstalt Michael Sagurna lobte am Abend die Professionalität der Beiträge.