Sachsen führt Programm „Regionales Wachstum“ fort

Das Investitionsprogramm "Regionales Wachstum" wird fortgesetzt. Das hat das sächsische Kabinett um Wirtschaftsminister Martin Dulig in seiner Sitzung am Mittwoch beschlossen. Das Programm richtet sich an kleine Unternehmen mit überwiegend regionalem Absatz und Sitz oder Niederlassung in den Landkreisen des Freistaates Sachsen. Mithilfe von Fördermitteln zur Errichtung, Erweiterung oder Modernisierung einer Betriebsstätte soll die Anpassungs- und Wettbewerbsfähigkeit des Betriebs gesteigert werden können. Rund 11,7 Millionen Euro stehen dafür in diesem Jahr aus Landesmitteln zur Verfügung. Voraussichtlich kann die Förderung ab 1. März bei der Sächsischen Aufbaubank beantragt werden. Das Programm trage dazu bei, den ländlichen Raum zu stärken, so Wirtschaftsminister Dulig. Aufgrund der Folgen der Corona-Pandemie müsse das Programm allerdings neu justiert werden. Es bleibe deshalb weitgehend branchenoffen, fokussiere sich aber auf Unternehmen, die von den Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie besonders betroffen sind, so Dulig weiter.