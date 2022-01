Dresden/Sachsen - Heute vor 77 Jahren befreite die Rote Armee das Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau und das Konzentrationslager in Auschwitz. Der 27. Januar ist in Deutschland seit 1996 ein bundesweiter Gedenktag. Auch in zahlreichen Orten in Sachsen ist heute der Opfer des Nationalsozialismus gedacht werden.