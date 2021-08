Sachsen hat Zeit – das eigene Grundstück verschönern

Eventuell kann auch ein eigener Pool im Garten entstehen. Dieser sorgt besonders im Sommer für eine großartige und kostengünstige Abkühlung. Denn auf teure Freibad-Besuche kann bei einem Pool verzichtet werden. Je nach Art des Pools sind die Anschaffungskosten oftmals sehr hoch. Doch auf lange Zeit lohnt sich ein Pool trotzdem mehr als ständige Freibad-Besuche plus Fahrtkosten. Wer in seinem Garten mehr Privatsphäre haben möchte, kann eine Hecke oder einen Zaun errichten. Ein Zaun als Sichtschutz ist oftmals teurer, ist in der Regel aber auch das Grundstück sichernd, was für einige vielleicht auch ein versicherungsrelevanter Aspekt sein könnte, er muss auch nach Errichtung nicht sonderlich gepflegt werden und hier sind Angebote aus anderen Ländern oft eine etwas preiswertere Alternative zu unseren Baumärkten, wie Zäune aus Polen die eine kostengünstige Option darstellen und sie entsprechen qualitativ durchaus den deutschen Zaunangeboten. Hecken hingegen benötigen ein bisschen Geduld, da sie einige Zeit zum Wachsen brauchen und müssen danach regelmäßig getrimmt und in heißen Monaten auch gegossen werden. Allerdings gibt es auch wunderbar blühende Heckenpflanzen, was ein Zaun nicht kann. Zudem sind die Setzlinge eine sehr preiswerte Anschaffung und sie benötigen kein Betonfundament.