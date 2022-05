Sachsen hat zweitniedrigste Corona-Inzidenz

Am Mittwoch meldete das Robert-Koch-Institut (RKI) 209 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche (Vortag: 224,9). Nur in Thüringen lag die Inzidenz niedriger, bei 171. Am Mittwoch lag der Sieben-Tage-Wert bundesweit bei 407,4.

Experten gehen jedoch seit einiger Zeit von einer höheren Zahl an Fällen aus, die nicht vom RKI erfasst wurden. Wegen überlasteter Gesundheitsämter und weil nicht alle infizierten einen PCR-Test machen lassen. Nur diese zählen in der Statistik.