Sachsen hatte Unwetter-Schäden von 134 Millionen Euro

Sachsen – Starkregen und Überschwemmungen haben 2021 Versicherungsschäden in Höhe von 134 Millionen Euro in Sachsen verursacht. 111 Millionen Euro entfallen auf Schäden an Häusern, Hausrat, Gewerbe – und Industriebetrieben. 23 Millionen Euro auf die Kfz-Versicherer, wie der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) mitteilte.