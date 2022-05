Sachsen im Winterhalbjahr nur wenig von Geflügelpest betroffen

Sachsen- Der Freistaat ist im Winterhalbjahr von der Geflügelpest weitgehend verschont worden. Im Vergleich zu anderen Bundesländern und EU-Staaten habe man eine relativ geringe Anzahl an Ausbrüchen registriert, teilte das Sozialministerium am Mittwoch in Dresden mit. Seit 9. November 2021 seien 36 Ausbrüche bei Wildvögeln und zwei Ausbrüche bei Vögeln in Haltung gemeldet worden. Betroffen waren die Landkreise Görlitz, Bautzen, Zwickau, Nordsachsen, Meißen, Leipziger Land und Sächsische Schweiz-Osterzgebirge sowie die Städte Leipzig und Dresden. In einem weiteren Fall sei durch einen Ausbruch in Thüringen der Landkreis Zwickau durch eine Restriktionszone betroffen gewesen. (dpa)