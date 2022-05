Sachsen ist Kulturreiseziel Nr. 1

Kulturangebote waren während der Pandemie nur eingeschränkt verfügbar und dafür steigt die Nachfrage nach Outdoor-Aktivitäten. Dennoch ist die Sehnsucht nach Kulturerlebnissen bei vielen Menschen nach wie vor groß. Wir wollen, dass beide Bereiche stark sind und sich gegenseitig unterstützen. Ein Ansatz ist es dabei, Aktivurlaub mit kulturellen Ereignissen zu verbinden oder umgekehrt. Dafür sammeln wir mit dieser Veranstaltungsreihe Denkanstöße und neue Ideen."

Die Folgen der Pandemie sind für die Kulturbranche in Sachsen deutlich spürbar. Die finanziellen Reserven sind aufgebraucht und das Publikum muss zurückgewonnen werden. Dieses Schicksal betrifft die gesamte Kulturbranche in Sachsen. Aber nach 2 Jahren Pause durch die Corona Pandemie, kann die Kultur in Sachsen wieder beginnen und die Menschen kommen langsam zurück.

Im Jahr 2021 hatten 41% der Deutschen Interesse daran, Kultur im Urlaub zu erleben. Im Jahr 2018 waren es noch 45%. Dieser Rückgang als Folge der Corona Pandemie betrifft auch Sachsen.

Manfred Böhme, Direktor LTV SACHSEN, ergänzt: "Gerade nach dem Stillstand von Kultur und Tourismus durch die Pandemie sehnen sich viele stärker als zuvor nach Miteinander, gemeinsamen Begegnungen, Veranstaltungen, Kulturereignissen und Reisen."

Das Sächsische Staatsministerium für Kultur und Tourismus hat im April ein über 35-Millionen-Anschubprogramm für sächsische Kultur- und Tourismuslandschaft auf den Weg gebracht. Damit soll die schwer durch Corona getroffene Kulturlandschaft unterstützt werden.

Sachsen ist ein Top-Reiseziel für Kulturbegeisterte. Knapp die Hälfte aller Kurzurlaubreisen in den Freistaat führten die Gäste zu historischen Sehenswürdigkeiten, in Museen, Galerien und zu außergewöhnlichen architektonischen Highlights.

"Die sächsische Landeshauptstadt gehört zu den Top der Kulturreiseziele in Deutschland. Mit zahlreichen Schlössern, Museen , Festivals, Open Air Spielstätten und einer einmaligen Naturlandschaft ist Dresden-Elbland die Destination, in der sich Aktivurlaub und Kunstgenuss wunderbar miteinander verbinden lassen." sagte Annekatrin Klepsch Bürgermeisterin für Kultur und Tourismus der Landeshauptstadt Dresden.

Laut Annekatrin Klepsch ist für ein Fünftel aller Gäste die Kultur in Sachsen der Hauptreiseanlass.