Sachsen rechnet mit Zehntausenden Geflüchteten aus der Ukraine

Das Kabinett ging bei seiner Sitzung am Dienstag davon aus, dass 4000 bis 5000 Menschen pro Landkreis und kreisfreier Stadt in Sachsen ankommen könnten, sagte Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU). Diese Zahl sei nicht übertrieben und könne auch noch höher liegen. Rechnerisch wären es also bis zu 65 000 Geflüchtete. «Damit ist auch gesagt, dass die Zahl deutlich höher ist als im Jahr 2015», sagte Kretschmer. Das beschreibe auch, wie groß die Aufgabe sei, vor der man stehe. (dpa)