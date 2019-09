Sachsen schläft gut, doch Leipzig nicht

In einer Befragung der Barmer zur Schlafgesundheit gaben 37 % der Sachsen zwischen 15 und 74 Jahren an, nicht ausreichend lange zu schlafen.

Tatsächlich sind Schlafstörungen in Sachsens Großstädten häufiger als auf dem Land. So sind von 1.000 Beschäftigten in Leipzig 29 dabei mit diagnostizierten Schlafstörungen. Im Erzgebirgskreis und anderen kleinen Städten liegt die Zahl nur bei knapp für 20.

Regelmäßige Bettgehzeiten, Kein Alkohol, Kein Mittagsschlaf und vor allem sollte man die Nächtliche Zeitregistrierung vermeiden, empfiehlt der Arzt und Leiter des Neurologischen Schlaflabors am Uniklinikum Dresden Dr. Moritz Brandt.